Украинский снайпер ликвидировал двух россиян с 2680 м под Бахмутом (видео)

Украинский снайпер смог ликвидировать двух российских оккупантов с почти рекордного расстояния. Произошла удачная стрельба в районе Бахмута Донецкой области.
Видео уничтожения врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Работают "Призраки Бахмута" в районе Ивановского. Дистанция - 2680 метров", - рассказал он.
По данным генерала, удалось уничтожить двух врагов.
"Качественная работа", - констатировал Сырский.
Напомним, снайперы Сил специальных операций ликвидировали 12 и ранили троих оккупантов на Авдеевском направлении. Для этого им понадобился только час.
Кроме того, снайпер СБУ установил мировой рекорд результативного выстрела. Он ликвидировал российского военного с расстояния в 3800 метров.Для этого он часами сидел неподвижно в холодную погоду. Он ждал, когда его корректировщик даст команду выстрелить.
К тому же украинские снайперы не боятся близко подбираться к врагу, метко стреляя по оккупантам даже ночью. Так, один из снайперов уничтожил вражеского наблюдателя с 250 м в районе Бахмута.
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