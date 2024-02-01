Украинский снайпер ликвидировал двух россиян с 2680 м под Бахмутом (видео)

"Работают "Призраки Бахмута" в районе Ивановского. Дистанция - 2680 метров", - рассказал он.

По данным генерала, удалось уничтожить двух врагов.

"Качественная работа", - констатировал Сырский.

Работа снайперов на фронте

Напомним, снайперы Сил специальных операций ликвидировали 12 и ранили троих оккупантов на Авдеевском направлении. Для этого им понадобился только час.

Кроме того, снайпер СБУ установил мировой рекорд результативного выстрела. Он ликвидировал российского военного с расстояния в 3800 метров.Для этого он часами сидел неподвижно в холодную погоду. Он ждал, когда его корректировщик даст команду выстрелить.

К тому же украинские снайперы не боятся близко подбираться к врагу, метко стреляя по оккупантам даже ночью. Так, один из снайперов уничтожил вражеского наблюдателя с 250 м в районе Бахмута.