Український птах з хоробрим серцем: волонтери рятують сокола, який кинувся на ворожий дрон

Український сокіл атакував ворожий дрон ціною власного здоров'я. Він отримав травми й зараз птах знаходиться у Дніпрі, де волонтери рятують його життя.

Що відомо про цього "бойового" птаха та як він захищав рідну країну, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис зооволонтерки Вероніки Конькової у Facebook.

Під час ворожого нападу дронів українські військові стали свідками епічного епізоду: дикий сокіл безстрашно кинувся на російський дрон. Звісно, що залізо було сильніше за цього боривітра і птах отримав серйозну травму - перелом плеча. Однак, ворожий апарат птах з курсу все ж таки збив.

Військові знайшли безстрашного сокола та доставили його з лінії фронту через Запоріжжя до Дніпра. Тепер ним опікуються волонтери та ветеринари. А ще йому дали ім'я - Шрайк.

Сокіл кинувся на ворожий дрон (фото: facebook/Вероніка Конькова)

"Знайомтеся, це Шрайк. Цей відважний боривітер справедливо вирішив, що російським дронам не місце на нашій (і його особистій) території, і атакував один із них. На жаль, залізо було міцніше за живого птаха, і він отримав перелом правого плеча. На щастя, наші дроноводи на цій ділянці фронту, які стали свідками інциденту, не залишили в біді дикого побратима, який раптово з'явився, одразу забрали його до себе й за першої ж нагоди евакуювали до Запоріжжя", - пише Конькова.

Вона додала, що птаха чекає обстеження та консультація хірурга, щоб зберегти крило. А військові обіцяли сплатити рахунки за лікування безстрашного птаха.