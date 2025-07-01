Украинская птица с храбрым сердцем: волонтеры спасают сокола, который бросился на вражеский дрон

Украинский сокол атаковал вражеский дрон ценой собственного здоровья. Он получил травмы и сейчас птица находится в Днепре, где волонтеры спасают ее жизнь.

Что известно об этой "боевой" птице и как она защищала родную страну, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение зооволонтера Вероники Коньковой в Facebook.

Во время вражеского нападения дронов украинские военные стали свидетелями эпизода: дикий сокол бесстрашно бросился на российский дрон. Конечно, железо было сильнее этого пустельги и птица получила серьезную травму - перелом плеча. Однако, вражеский аппарат птица с курса все же сбила.

Военные нашли бесстрашного сокола и доставили его с линии фронта через Запорожье в Днепр. Теперь им занимаются волонтеры и ветеринары. А еще ему дали имя - Шрайк.

Сокол бросился на вражеский дрон (фото: facebook/Вероника Конькова)

"Знакомьтесь, это Шрайк. Этот отважный пустельга справедливо решил, что российским дронам не место на нашей (и его личной) территории, и атаковал один из них. Увы, железо было крепче живой птицы, и он получил перелом правого плеча. К счастью, наши дроноводы на этом участке фронта, которые стали свидетелями инцидента, не оставили в беде внезапно появившегося дикого собрата, сразу забрали его к себе и при первой же возможности эвакуировали в Запорожье", - пишет Конькова.

Она добавила, что птицу ждет обследование и консультация хирурга, чтобы сохранить крыло. А военные обещали оплатить счета за лечение бесстрашной птицы.