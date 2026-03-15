Український правопис офіційно став стандартом: що важливо знати кожному

З 2 березня Український правопис офіційно визнали стандартом державної мови. Тепер цей єдиний офіційний текст правопису стає законом для діловодства, освіти, науки та офіційних перекладів.
У коментарі РБК-Україна Національна комісія зі стандартів державної мови роз'яснила, що зміниться з офіційним визнанням правопису державним стандартом.
Головне:
Правила правопису тепер є обов’язковими в усіх сферах суспільного життя, визначених законом. Це стосується:
Контролюватиме дотримання цих стандартів Уповноважений із захисту державної мови.
Фемінітиви: Правопис лише фіксує способи їх творення за допомогою суфіксів. Їх використання, як і раніше, залишається вибором кожної людини.
Варіанти "і-і": Використання паралельних форм (наприклад, кафедра та катедра) не вважається помилкою.
Важливо розуміти, що кардинальних змін в усталених правилах для користувачів не відбулося. Фахівці провели редакційно-технічну роботу:
Всі офіційні документи (паспорти, права на власність), видані раніше, залишаються дійсними. Закон не має зворотної дії. Також зміни не торкнулися географічних назв міст чи річок.
Правопис називають "мовною конституцією", і його дотримання є обов’язковим для забезпечення єдності держави.
