Украинское правописание официально стало стандартом: что важно знать каждому

Главное: Обязательность для всех: Новое правописание стало "языковой конституцией". Его обязаны использовать в законах, документах, официальных переводах, обучении и науке.

Феминитивы - по собственному желанию: Правописание лишь фиксирует правила образования женских названий (например директорка или филологиня). Использовать их или нет в быту - как и раньше, остается личным выбором каждого.

Вариантность разрешена: Использование двойных форм (например, одновременно "кафедра" и "катедра" или "аудиторія" и "авдиторія") не является ошибкой. Оба варианта остаются в пределах нормы.

Долой "культурный импорт" агрессора: Из иллюстраций к правилам полностью убрали российские названия и фамилии (больше нет примеров о Москве, Пушкине или Достоевском). Зато добавили украинские названия: улица Героев Полка "Азов", Государственный Герб, Игры непокоренных.

Документы менять не надо: Паспорта, свидетельства о праве собственности и другие документы, выданные ранее по старому правописанию, остаются в силе. Закон не имеет обратного действия.

Техническая "косметика": В самом тексте исправили опечатки и ошибки, а формулировки сделали проще (вместо "пишеться" теперь употребляют "пишемо").

Что меняет признание украинского правописания стандаром государственного языка (инфографика РБК-Украина)

Где обязательно применять новые нормы

Правила правописания теперь являются обязательными во всех сферах общественной жизни, определенных законом. Это касается:

Официального документооборота;

Законодательства;

Учебных материалов;

Рекламных вывесок и публичной информации.

Контролировать соблюдение этих стандартов будет Уполномоченный по защите государственного языка.

Феминитивы и вариантность

Феминитивы: Правописание только фиксирует способы их образования с помощью суффиксов. Их использование по-прежнему остается выбором каждого человека.

Варианты "і-і": Использование параллельных форм (например, "кафедра" и "катедра") не считается ошибкой.

Что изменилось в самом тексте правописания

Важно понимать, что кардинальных изменений в устоявшихся правилах для пользователей не произошло. Специалисты провели редакционно-техническую работу:

Исправили ошибки: Устранили опечатки и несогласованности в формах слов.

"Деколонизировали" примеры: Из иллюстраций исключили названия и фамилии, касающиеся России и ее союзников (например, удалены упоминания о Москве, Пушкине, Лермонтове и т.д.).

Добавили украинские примеры: Зато добавили названия, например Государственный Герб Украины, Игры непокоренных, улица Героев Полка "Азов".

Упростили язык : Формулировки изменили на активные (не "пишеться", а "пишемо").

Добавили алфавит: Текст правописания дополнили подразделом "Украинский алфавит".

Нужно ли менять документы

Все официальные документы (паспорта, права на собственность), выданные ранее, остаются действительными. Закон не имеет обратного действия. Также изменения не коснулись географических названий городов или рек.

Правописание называют "языковой конституцией", и его соблюдение является обязательным для обеспечения единства государства.