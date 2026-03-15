Украинское правописание официально стало стандартом: что важно знать каждому

Со 2 марта Украинское правописание официально признали стандартом государственного языка. Теперь этот единственный официальный текст правописания становится законом для делопроизводства, образования, науки и официальных переводов.
В комментарии РБК-Украина Национальная комиссия по стандартам государственного языка разъяснила, что изменится с официальным признанием правописания государственным стандартом.
Главное:
Правила правописания теперь являются обязательными во всех сферах общественной жизни, определенных законом. Это касается:
Контролировать соблюдение этих стандартов будет Уполномоченный по защите государственного языка.
Феминитивы: Правописание только фиксирует способы их образования с помощью суффиксов. Их использование по-прежнему остается выбором каждого человека.
Варианты "і-і": Использование параллельных форм (например, "кафедра" и "катедра") не считается ошибкой.
Важно понимать, что кардинальных изменений в устоявшихся правилах для пользователей не произошло. Специалисты провели редакционно-техническую работу:
Все официальные документы (паспорта, права на собственность), выданные ранее, остаются действительными. Закон не имеет обратного действия. Также изменения не коснулись географических названий городов или рек.
Правописание называют "языковой конституцией", и его соблюдение является обязательным для обеспечения единства государства.
