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Україна та Німеччина розроблятимуть ракети для перехоплення балістики

19:42 18.06.2026 Чт
1 хв
Нова угода передбачає не лише спільну розробку сучасних засобів ППО
aimg Валерія Абабіна
Україна та Німеччина розроблятимуть ракети для перехоплення балістики Фото: Михайло Федоров та Федеральний міністр оборони Борис Пісторіус підписали угоду (zedigital)
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Україна та Німеччина домовилися про спільну розробку систем для перехоплення балістичних ракет. Відповідну угоду на засіданні у форматі "Рамштайн" підписали міністр оборони України Михайло Федоров та глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Документ передбачає спільну роботу українських та німецьких компаній над конструюванням і виробництвом сучасних ракет-перехоплювачів для протидії балістичним загрозам.

Крім того, сторони домовилися про спільне виробництво українських наземних роботизованих комплексів "Терміт" на території Німеччини.

Виготовлення техніки профінансує німецька сторона. Для потреб Сил оборони України планують виробити кілька тисяч таких комплексів.

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Угода була підписана під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", де союзники обговорюють подальшу військову підтримку України та розвиток спільних оборонних проєктів.

Нагадаємо, зокрема, під час саміту G7 обговорювалися нові механізми посилення української протиповітряної оборони, збільшення далекобійних спроможностей та підтримка виробництва озброєння безпосередньо в Україні та країнах-партнерах.

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