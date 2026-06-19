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Українські ракети вперше претендують на великий оборонний контракт у Європі, – Politico

16:10 19.06.2026 Пт
2 хв
"Фламінго" від Fire Point коштує вп'ятеро дешевше за Tomahawk
aimg Валерія Абабіна
Українські ракети вперше претендують на великий оборонний контракт у Європі, – Politico Фото: Запуск ракета "Фламінго" (Fire point)
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Міноборони Німеччини розглядає українські та ізраїльські крилаті ракети як альтернативу американським Tomahawk для свого арсеналу далекобійних ударів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico, яке ознайомилося з документами планування Міноборони Німеччини.

За даними видання, управління озброєнь Міноборони Німеччини звернулося до української компанії Fire Point та ізраїльського стартапу Covenant із запитами щодо їхньої ракетної продукції.

Чому Берлін шукає альтернативи

Поштовхом стало рішення Трампа не розгортати в Німеччині підрозділ із ракетами Tomahawk, а також виснаження американських запасів через війну з Іраном.

За оцінками Washington Post, у перші тижні конфлікту США випустили близько 850 Tomahawk – чверть усіх запасів. При цьому ВМС США отримають цього року лише 110 нових ракет.

Спроби Берліна купити Tomahawk напряму також забуксували – Пентагон, за даними Politico, не розпочне процес продажу раніше середини 2026 року.

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Українські ракети

У документах планування фігурують дві українські системи: крилата ракета "Фламінго" від Fire Point та реактивний безпілотник середньої дальності "Барс".

"Фламінго" має дальність 3000 км, боєголовку вагою в 1 тонну і вже уражає цілі в Росії. Ключова перевага – ціна: близько 500 тисяч доларів за одиницю, тобто вп'ятеро дешевше за Tomahawk.

Німецький виробник IRIS-T Diehl Defence вже веде переговори з Fire Point про можливе спільне виробництво "Фламінго" в Німеччині.

Чотириетапний план Берліна

Згідно з документами, Німеччина будує багаторівневий арсенал далекобійних ударів:

  • придбання американської пускової установки Typhon (з 2029 року);
  • закупівля недорогих крилатих ракет (з 2027 року);
  • розробка високопродуктивної крилатої ракети разом із Британією (2032);
  • гіперзвуковий плануючий апарат, також із Британією (2035).

Нагадаємо, минулого тижня видання Financial Times повідомило, що Diehl Defence вже планує переговори з Fire Point про запуск виробництва "Фламінго" у Німеччині.

Раніше Fire Point анонсувала нові балістичні ракети FP-7 та FP-9, а також систему ПРО Freya, яку розробляють спільно з Diehl Defence.

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