Fire Point ускоряет работу над системой ПВО, антибаллистика будет в этом году

Fire Point ускоряет работу над системой противоракетной обороны и рассчитывает иметь первые ракеты-перехватчики до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штильерман заявил Reuters, что компания подписывает соглашение с европейской фирмой на поставку инфракрасной головки самонаведения для ракеты-перехватчика.

Параллельно продолжаются переговоры с другой компанией по радиочастотной головке самонаведения. Названия фирм он не раскрыл.

Fire Point подписала меморандум с мюнхенской Hensoldt – компания будет предоставлять радар TRML-4D для системы противоракетной обороны Freya.

"Один день вместо года"

По словам Штильермана, военные условия в Украине, где правительство отменило обременительные правила, позволяют тестировать гораздо быстрее.

"Сколько месяцев вам придется потратить в Европе? Возможно, от шести месяцев до года. Нам нужен один день", – сказал он.

Штильерман сказал, что более сильная политическая поддержка европейских стран ускорила сроки реализации проекта под кодовым названием «Фрейя».

"Если, например, каждое европейское правительство начнет быстро действовать, мы сможем начать работу с перехватчиками до конца этого года", - отметил он.

Новые ракеты

Компания планирует этим летом приступить к летным испытаниям баллистической ракеты FP-9 с 800-килограммовой боеголовкой и дальностью до 850 км. Боевые испытания ожидаются к осени.

Оценка компании

Переговоры с ближневосточным инвестором по приобретению 30% акций за 760 млн долларов больше не активны – оценка компании превысила предложение.

По словам Штильермана, недавнее предложение от "известного инвестиционного банка" оценило Fire Point в 5,8 млрд долларов.