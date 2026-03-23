Український оборонний потенціал цікавить не лише країни Перської затоки, - Сибіга

"Унікальний оборонний потенціал України та її досвід у захисті життя викликають великий інтерес не лише у країнах Перської затоки. Країни по всьому світу стежать за подіями на Близькому Сході і бачать, наскільки економічно ефективними та технологічно досконалими є українські можливості", - написав він.

За словами глави МЗС, Латинська Америка, Африка, Азія та інші регіоні також цікавляться українською оборонкою.

"Роки жорстокої російської війни принесли нашій країні величезні страждання та руйнування, але вони також змусили Україну розвивати власну безпрецедентну силу. Сучасна Україна є фактором безпеки та надійним партнером для тих, хто поділяє наші цінності та ідеали та прагне захистити життя від будь-яких загроз", - повідомив чиновник.

Сибіга також вважає дивним той факт, що, враховуюче вищесказане, керівники країн НАТО не бажають бачити Україну в Альянсі.

"З цієї нової точки зору також важко зрозуміти, чому будь-яка особа, яка приймає рішення в будь-якій країні-члені НАТО, віддає перевагу тому, щоб українська сила була поза межами Альянсу, а не інтегрована в нього", - написав він.