RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине

Украинский оборонный потенциал интересует не только страны Персидского залива, - Сибига

02:20 23.03.2026 Пн
2 мин
Украина хочет развивать взаимовыгодные отношения со странами, которые заинтересовались нашим вооружением
aimg Маловичко Юлия
Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (Виталий Носач РБК-Украина)

Оборонительные возможности и опыт Украины в защите жизни интересует не только Европу, страны Персидского залива и Северную Америку.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига в его Х.

"Уникальный оборонный потенциал Украины и ее опыт в защите жизни вызывают большой интерес не только в странах Персидского залива. Страны по всему миру следят за событиями на Ближнем Востоке и видят, насколько экономически эффективными и технологически совершенными являются украинские возможности", - написал он.

По словам главы МИД, Латинская Америка, Африка, Азия и другие регионы также интересуются украинской оборонкой.

"Годы жестокой российской войны принесли нашей стране огромные страдания и разрушения, но они также заставили Украину развивать собственную беспрецедентную силу. Современная Украина является фактором безопасности и надежным партнером для тех, кто разделяет наши ценности и идеалы и стремится защитить жизнь от любых угроз", - сообщил чиновник.

Сибига также считает странным тот факт, что, учитывая вышесказанное, руководители стран НАТО не желают видеть Украину в Альянсе.

"С этой новой точки зрения также трудно понять, почему любое лицо, принимающее решения в любой стране-члене НАТО, предпочитает, чтобы украинская сила была вне Альянса, а не интегрирована в него", - написал он.

Как известно, страны Персидского залива заинтересовались украинскими возможностями в противостоянии агрессору, в частности, дроновыми способностями. Президент Владимир Зеленский направил в регион наших специалистов, и украинские дроны уже показали результат, сбив иранские беспилотники.

Помощи в войне с Ираном просили и Штаты, и Украина была готова оказать эту помощь, в частности в борьбе с иранскими "Шахедами". Однако впоследствии американский лидер Дональд Трамп отказался от украинской помощи и заявил, что Владимир Зеленский это последнее лицо, у которого он будет просить помощи.

Более того, на днях Трамп заявил, что Зеленский, таким образом, "пропиарился" на помощи Вашингтону, которая так и не была предоставлена.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Андрей СибигаВооруженные силы Украины