Український наступ може розпочатися за два місяці, підготовка триває, - Подоляк

За його словами, українським військовим для ефективних дій на фронті потрібні далекобійні ракети та запас 155-мм боєприпасів.

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Подоляк зазначив, що Бахмут залишається стратегічно важливим. Це дозволяє завершити підготовку до наступальних дій.

"Ми потребуємо збільшення постачання важких артилерійських снарядів калібру 155 мм. Ми не поспішаємо, реорганізуємось протягом наступних двох місяців", - додав радник голови ОП.

Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що атаки російських окупантів на сході дають можливість ЗСУ розпочати власний контрнаступ.

Водночас українські військові зазначають, що до наступальних дій Україні потрібно підготуватися. Зокрема, дочекатися допомоги від партнерів та налагодити логістику.

Видання The Economist запевняє, що українські сили вже розпочали підготовку. Про це свідчать об'єми переданої від союзників техніки, а також навчання військ за кордон.

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