Украинское наступление может начаться через два месяца, подготовка идет, - Подоляк

По его словам, украинским военным для эффективных действий на фронте нужны дальнобойные ракеты и запас 155-мм боеприпасов.

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Подоляк отметил, что Бахмут остается стратегически важным. Это позволяет завершить подготовку к наступательным действиям.

"Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Мы не спешим, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев", - добавил советник главы ОП.

Напомним, аналитики ISW считают, что атаки российских оккупантов на востоке дают возможность ВСУ начать собственное контрнаступление.

В то же время украинские военные отмечают, что к наступательным действиям Украине нужно подготовиться. В частности, дождаться помощи от партнеров и наладить логистику.

Издание The Economist уверяет, что украинские силы уже приступили к подготовке. Об этом свидетельствуют объемы передаваемой союзниками техники, а также обучение войск за границей.

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