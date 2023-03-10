RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинское наступление может начаться через два месяца, подготовка идет, - Подоляк

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина, сдерживая оборону в Бахмуте, продолжает готовиться к контрнаступлению. Оно может начаться через два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью La Stampa.

По его словам, украинским военным для эффективных действий на фронте нужны дальнобойные ракеты и запас 155-мм боеприпасов.

"

Подоляк отметил, что Бахмут остается стратегически важным. Это позволяет завершить подготовку к наступательным действиям.

"Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Мы не спешим, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев", - добавил советник главы ОП.

Напомним, аналитики ISW считают, что атаки российских оккупантов на востоке дают возможность ВСУ начать собственное контрнаступление.

В то же время украинские военные отмечают, что к наступательным действиям Украине нужно подготовиться. В частности, дождаться помощи от партнеров и наладить логистику.

Издание The Economist уверяет, что украинские силы уже приступили к подготовке. Об этом свидетельствуют объемы передаваемой союзниками техники, а также обучение войск за границей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президентаВойна в УкраинеВойна России против Украины