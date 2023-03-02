Коли почнеться контрнаступ ЗСУ: що кажуть у Залужного
Сьогодні, 2 лютого головний консультант головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного - генерал-майор Віктор Назаров розповів коли почнеться український контрнаступ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.
На запитання коли почнеться наступ ЗСУ з метою повернення більшої кількості територій, Назаров відповів, що перед контрнаступом необхідно змістовно підготуватись та дочекатись допомоги, яку нам раніше пообіцяли партнери.
"Коли танки, які нам обіцяли, прийдуть в Україну; коли будуть навчені екіпажі та підготовлені кадри; коли отримаємо достатню кількість боєприпасів", - пояснив головний консультант Залужного.
За його словами сучасна війна - це не просто про технології, а перш за все логістика.
"Кожен генерал повинен звертати увагу на свої резерви. Тільки тоді, коли питання логістики буде вирішене, наступ розпочнеться", - наголосив Назаров.
Нагадаємо, днями секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, військовослужбовець Роман Костенко розповів який напрямок для контрнаступу ЗСУ найімовірніший.
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