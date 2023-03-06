Атаки військ РФ на Донбасі створюють добрі умови для контрнаступу ЗСУ, - ISW

Швидка кульмінація наступу окупантів біля Бахмута, спроба штурму Вугледара і наступ військ РФ в Луганській області, що зупинився, ймовірно, створюють хороші умови для українських контрнаступальних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Раніше станом на 8 лютого експерти ISW вважали, що російські сили повернули собі ініціативу на сході України. Але з того часу російські сили не змогли скористатися отриманою ініціативою, щоб досягти якихось значних успіхів в оперативному відношенні.

Війська РФ, ймовірно, втратить ініціативу в Україні найближчими місяцями через очікувану кульмінацію їхніх трьох основних наступальних операцій.

Раніше ЗСУ перехопили ініціативу після кульмінації російського наступу щодо захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська у липні 2023 року, а за кілька місяців провели контрнаступальні операції, внаслідок яких було звільнено великі райони Харківської та Херсонської областей.

Кульмінація нинішніх трьох наступальних операцій Росії, ймовірно, дозволить українським силам розпочати контрнаступ у будь-якому місці вздовж лінії фронту, який вони визнають найбільш підходящим для таких операцій.

Ключові висновки ISW: