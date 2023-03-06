Атаки військ РФ на Донбасі створюють добрі умови для контрнаступу ЗСУ, - ISW
Швидка кульмінація наступу окупантів біля Бахмута, спроба штурму Вугледара і наступ військ РФ в Луганській області, що зупинився, ймовірно, створюють хороші умови для українських контрнаступальних операцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Раніше станом на 8 лютого експерти ISW вважали, що російські сили повернули собі ініціативу на сході України. Але з того часу російські сили не змогли скористатися отриманою ініціативою, щоб досягти якихось значних успіхів в оперативному відношенні.
Війська РФ, ймовірно, втратить ініціативу в Україні найближчими місяцями через очікувану кульмінацію їхніх трьох основних наступальних операцій.
Раніше ЗСУ перехопили ініціативу після кульмінації російського наступу щодо захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська у липні 2023 року, а за кілька місяців провели контрнаступальні операції, внаслідок яких було звільнено великі райони Харківської та Херсонської областей.
Кульмінація нинішніх трьох наступальних операцій Росії, ймовірно, дозволить українським силам розпочати контрнаступ у будь-якому місці вздовж лінії фронту, який вони визнають найбільш підходящим для таких операцій.
Ключові висновки ISW:
- Командування ВПС України повідомило, що російські війська почали використовувати нові авіабомби УПАБ-1500В.
- Війська РФ продовжували проводити обмежені наземні атаки на північний захід та південь від Кремінної.
- Окупанти продовжували завдавати наземних ударів у районі Авдіївки та на західній околиці Донецька.
- Російські війська намагаються створити умови для переходу у наступ на окремих ділянках запорізького та херсонського напрямів.
- Росія депортувала близько 16 тисяч дітей, із яких 307 змогли повернутися до України. Російська влада використовує тактику примусу, щоб відокремити українських дітей від їхніх батьків з метою їхньої депортації.
Раніше в Міноборони показали кадри навчань 3-ї танкової бригади та 22-го батальйону спеціального призначення президентської бригади ЗСУ.
Нагадаємо, у мережі з'явилося відео навчань українських військових на БМП Bradley. Крім того, у ЗС Канади показали, як навчають українських військових опановувати танки Leopard 2.
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