Український Mirage вперше в історії збив ракету "Бандероль" з бортової гармати

Французький винищувач Mirage 2000-5F у складі Повітряних сил ЗСУ вперше в історії знищив російську крилату ракету S8000 "Бандероль" вогнем з авіаційної гармати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Militarnyi та французький проєкт French Aid to Europe .

Про перший такий випадок повідомив французький проєкт French Aid to Europe, який відстежує військову допомогу Франції. Коли і де саме відбулося збиття, а також ім'я пілота не розголошують.

Щоб уразити ракету з гармати, пілот мав наблизитися до неї впритул. Ракети "повітря-повітря" запускають з великої відстані, а гарматний вогонь вимагає вийти на ціль, що летить зі швидкістю понад 500 км/год, і влучити в неї з короткої дистанції.

Снаряди для авіагармати коштують значно дешевше за ракети "повітря-повітря", яких Україні бракує. Саме ці ракети міністр оборони Євгеній Хмара днями назвав серед ключових потреб, звертаючись до партнерів з ЄС. Тож кожна ціль, збита з гармати, допомагає зберегти дефіцитний ракетний запас.

Франція передала Україні ці винищувачі у 2025 році з резервів своїх Повітряно-космічних сил. Літак оснащений двома 30-мм гарматами DEFA 554 зі 125 снарядами на кожну. Темп стрільби сягає 1800 пострілів на хвилину.