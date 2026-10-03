Украинский Mirage впервые в истории сбил ракету "Бандероль" с бортовой пушки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Militarnyi и французский проект French Aid to Europe .

О первом таком случае сообщил французский проект French Aid to Europe, отслеживающий военную помощь Франции. Когда и где именно произошли убытки, а также имя пилота не разглашается.

Чтобы поразить ракету из пушки, пилот должен был приблизиться к ней вплотную. Ракеты "воздух-воздух" запускают с большого расстояния, а пушечный огонь требует выйти на летящую цель со скоростью более 500 км/ч и попасть в нее с короткой дистанции.

Снаряды для авиапушки стоят значительно дешевле ракет "воздух-воздух", которых Украине не хватает. Именно эти ракеты министр обороны Евгений Хмара на днях назвал среди ключевых потребностей, обращаясь к партнерам из ЕС. Каждая цель, сбитая из пушки, помогает сохранить дефицитный ракетный запас.

Франция передала Украине эти истребители в 2025 году из резервов своих воздушно-космических сил. Самолет оснащен двумя 30-мм пушками DEFA 554 со 125 снарядами на каждый. Темп стрельбы составляет 1800 выстрелов в минуту.