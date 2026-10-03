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Украинский Mirage впервые в истории сбил ракету "Бандероль" с бортовой пушки

01:05 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Украинский Mirage впервые в истории сбил ракету "Бандероль" с бортовой пушки Фото: французский истребитель Mirage-2000 (Getty Images)
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Французский истребитель Mirage 2000-5F в составе Воздушных сил ВСУ впервые в истории уничтожил российскую крылатую ракету S8000 "Бандероль" огнем из авиационной пушки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Militarnyi и французский проект French Aid to Europe.

О первом таком случае сообщил французский проект French Aid to Europe, отслеживающий военную помощь Франции. Когда и где именно произошли убытки, а также имя пилота не разглашается.

Чтобы поразить ракету из пушки, пилот должен был приблизиться к ней вплотную. Ракеты "воздух-воздух" запускают с большого расстояния, а пушечный огонь требует выйти на летящую цель со скоростью более 500 км/ч и попасть в нее с короткой дистанции.

Снаряды для авиапушки стоят значительно дешевле ракет "воздух-воздух", которых Украине не хватает. Именно эти ракеты министр обороны Евгений Хмара на днях назвал среди ключевых потребностей, обращаясь к партнерам из ЕС. Каждая цель, сбитая из пушки, помогает сохранить дефицитный ракетный запас.

Франция передала Украине эти истребители в 2025 году из резервов своих воздушно-космических сил. Самолет оснащен двумя 30-мм пушками DEFA 554 со 125 снарядами на каждый. Темп стрельбы составляет 1800 выстрелов в минуту.

Россия начала применять "Бандероль" в 2024 году, а затем стала использовать эти ракеты все чаще, в частности во время массированных атак. Основным носителем ракеты является ударный беспилотник "Орион", также ее адаптируют для вертолетов Ми-28Н. ГУР обнаружило в "Бандероле" более 20 иностранных компонентов, среди которых десять американских микросхем.

Защита украинского неба остается одним из основных вызовов. Недавно Владимир Зеленский поручил проверить договоренности с партнерами по F-16 и ракетам для ПВО. Отдельной проблемой стали реактивные шахеды, и РБК-Украина рассказывало,удастся ли наладить их ущерб в ближайшее время.

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