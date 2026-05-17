Український літак у Південній Америці затримали через вибухівку

Інцидент стався в міжнародному аеропорту П’ярко. Під час перевірки українського вантажного літака правоохоронці та митники виявили на борту вибухові речовини, які, за попередніми даними, не були належним чином задекларовані у вантажній документації.

Йдеться про рейс CVK-7078, який виконував переліт до Лівії. Після виявлення небезпечного вантажу літак тимчасово затримали для додаткової перевірки.

За даними місцевої влади, зараз триває розслідування щодо походження вибухівки, законності її транспортування та можливих порушень міжнародних правил перевезення небезпечних вантажів.

Водночас офіційної інформації про затримання членів екіпажу наразі немає. Також не повідомляється, чи висунули комусь підозри у зв’язку з інцидентом.

Місцеві медіа пишуть, що до перевірки долучилися правоохоронні органи та представники авіаційної безпеки. Влада Тринідаду і Тобаго поки не розкриває деталей щодо типу виявлених вибухових речовин, їхнього обсягу та можливого призначення.

У матеріалі зазначається, що літак належить українському оператору вантажних авіаперевезень. При цьому інформація про кінцевого отримувача вантажу в Лівії офіційно не оприлюднювалася.

Як відомо, Лівія залишається однією з нестабільних країн регіону після багаторічного внутрішнього конфлікту, а питання постачання зброї та вибухових матеріалів туди перебуває під посиленою увагою міжнародної спільноти. Через це будь-які інциденти з транспортуванням небезпечних вантажів до країни викликають значний резонанс.