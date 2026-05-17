Украинский самолет в Южной Америке задержали из-за взрывчатки

Инцидент произошел в международном аэропорту Пьяво. Во время проверки украинского грузового самолета правоохранители и таможенники обнаружили на борту взрывчатые вещества, которые, по предварительным данным, не были должным образом задекларированы в грузовой документации.

Речь идет о рейсе CVK-7078, который выполнял перелет в Ливию. После обнаружения опасного груза самолет временно задержали для дополнительной проверки.

По данным местных властей, сейчас идет расследование относительно происхождения взрывчатки, законности ее транспортировки и возможных нарушений международных правил перевозки опасных грузов.

В то же время официальной информации о задержании членов экипажа пока нет. Также не сообщается, выдвинули ли кому-то подозрения в связи с инцидентом.

Местные медиа пишут, что к проверке присоединились правоохранительные органы и представители авиационной безопасности. Власти Тринидада и Тобаго пока не раскрывают деталей относительно типа обнаруженных взрывчатых веществ, их объема и возможного назначения.

В материале отмечается, что самолет принадлежит украинскому оператору грузовых авиаперевозок. При этом информация о конечном получателе груза в Ливии официально не обнародовалась.

Как известно, Ливия остается одной из нестабильных стран региона после многолетнего внутреннего конфликта, а вопрос поставок оружия и взрывчатых материалов туда находится под усиленным вниманием международного сообщества. Поэтому любые инциденты с транспортировкой опасных грузов в страну вызывают значительный резонанс.