Український криголам "Ноосфера" розпочав найбільш "міжнародний" антарктичний сезон (фото)

Плани на четвертий антарктичний сезон

У четвертий антарктичний сезон під синьо-жовтим прапором криголам "Ноосфера" веде досвідчений капітан Павло Панасюк.

"Перед виходом криголама на нього завітала надзвичайний і повноважний посол України в ПАР Любов Абравітова", - розповіли в науковому центрі.

Початок нового науково-дослідницького сезону (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Уточнюється, що як і три попередні антарктичні сезони, четвертий проходить під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну (з січня 2022 року до квітня 2024 року "Ноосфера" успішно відпрацювала три антарктичні сезони).

"Попри це наша держава продовжує здійснювати міжнародні зобов'язання й забезпечувати як неперервність досліджень на станції "Академік Вернадський", так і виконання міжнародних наукових проектів, фінансованих ЄС", - нагадали громадянам.

Наголошується, що цього сезону "Ноосфера" ще активніше співпрацюватиме з антарктичними програмами інших країн:

Польщі - вчетверте поспіль забезпечить ротацію польських полярників і доставить вантажі до польської антарктичної станції "Арцтовський", яка розташована на острові Кінг Джордж

- вчетверте поспіль забезпечить ротацію польських полярників і доставить вантажі до польської антарктичної станції "Арцтовський", яка розташована на острові Кінг Джордж США - українське судно обране Національним науковим фондом США для проведення морських досліджень у водах Південного океану навколо американської станції "Палмер" (найближчого сусіда "Академіка Вернадського")

- українське судно обране Національним науковим фондом США для проведення морських досліджень у водах Південного океану навколо американської станції "Палмер" (найближчого сусіда "Академіка Вернадського") Іспанії - "Ноосфера" забезпечить проведення досліджень і доставлення вантажів для станції "Габріель де Кастилья", розташованої на острові Десепшн

Уточнюється, що в тому ж рейсі українські науковці виконають низку спільних робіт із Чеською антарктичною експедицією.

Криголам "Ноосфера" під синьо-жовтим прапором (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Крім того, заплановано дослідження за двома проектами в межах програми "Горизонт Європи":

OCEAN:ICE - океанографічні дослідження зміни течій у протоці Брансфілд

- океанографічні дослідження зміни течій у протоці Брансфілд EXPLORA - добір зразків морських бактерій для їхнього подальшого культивування та пошуку корисних властивостей

Зазначається, що всі міжнародні дослідження та проекти фінансуються закордонними партнерами.

"Крім того, вже традиційно, на початку сезону судно доправить до "Вернадського" групу технічних фахівців, які за коротке антарктичне літо проведуть невідкладні ремонтні роботи (нагадаємо, що станцію будували в 1950-х і реконструювали 1980 року)", - розповіли українцям.

Уточнюється, що серед планів техніків:

заміна каналізації

заміна світильників

реконструкція та розширення майданчика для метеодосліджень

Криголам вирушив із Кейптауна в Антарктику (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

"Наприкінці четвертого сезону (теж традиційно) криголам забезпечить перезмінку річних Українських антарктичних експедицій", - додали в науковому центрі.

Зараз же у "Ноосфери" - довга дорога через Атлантичний та Південний океани. Очікується, що судно дістанеться української станції перед Новим роком.

Допис Національного антарктичного наукового центру (скриншот: facebook.com/@AntarcticCenter)