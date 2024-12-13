Украинский ледокол "Ноосфера" начал самый "международный" антарктический сезон (фото)

Планы на четвертый антарктический сезон

В четвертый антарктический сезон под сине-желтым флагом ледокол "Ноосфера" ведет опытный капитан Павел Панасюк.

"Перед выходом ледокола на него прибыла чрезвычайный и полномочный посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова", - рассказали в научном центре.

Начало нового научно-исследовательского сезона (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Уточняется, что как и три предыдущих антарктических сезона, четвертый проходит во время полномасштабного вторжения РФ в Украину (с января 2022 года до апреля 2024 года "Ноосфера" успешно отработала три антарктических сезона).

"Несмотря на это наше государство продолжает осуществлять международные обязательства и обеспечивать как непрерывность исследований на станции "Академик Вернадский", так и выполнение международных научных проектов, финансируемых ЕС", - напомнили гражданам.

Отмечается, что в этом сезоне "Ноосфера" будет еще активнее сотрудничать с антарктическими программами других стран:

Польши - в четвертый раз подряд обеспечит ротацию польских полярников и доставит грузы на польскую антарктическую станцию "Арцтовский", которая расположена на острове Кинг Джордж

- в четвертый раз подряд обеспечит ротацию польских полярников и доставит грузы на польскую антарктическую станцию "Арцтовский", которая расположена на острове Кинг Джордж США - украинское судно выбрано Национальным научным фондом США для проведения морских исследований в водах Южного океана вокруг американской станции "Палмер" (ближайшего соседа "Академика Вернадского")

- украинское судно выбрано Национальным научным фондом США для проведения морских исследований в водах Южного океана вокруг американской станции "Палмер" (ближайшего соседа "Академика Вернадского") Испании - "Ноосфера" обеспечит проведение исследований и доставку грузов для станции "Габриэль де Кастилья", расположенной на острове Десепшн

Уточняется, что в том же рейсе украинские ученые выполнят ряд совместных работ с Чешской антарктической экспедицией.

Ледокол "Ноосфера" под сине-желтым флагом (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Кроме того, запланированы исследования по двум проектам в рамках программы "Горизонт Европы":

OCEAN:ICE - океанографические исследования изменения течений в проливе Брансфилд

- океанографические исследования изменения течений в проливе Брансфилд EXPLORA - отбор образцов морских бактерий для их дальнейшего культивирования и поиска полезных свойств

Отмечается, что все международные исследования и проекты финансируются зарубежными партнерами.

"Кроме того, уже традиционно, в начале сезона судно доставит к "Вернадскому" группу технических специалистов, которые за короткое антарктическое лето проведут неотложные ремонтные работы (напомним, что станцию строили в 1950-х и реконструировали в 1980 году)", - рассказали украинцам.

Уточняется, что среди планов техников:

замена канализации

замена светильников

реконструкция и расширение площадки для метеоисследований

Ледокол отправился из Кейптауна в Антарктику (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

"В конце четвертого сезона (тоже традиционно) ледокол обеспечит пересменку годовых Украинских антарктических экспедиций", - добавили в научном центре.

Сейчас же у "Ноосферы" - длинная дорога через Атлантический и Южный океаны. Ожидается, что судно доберется до украинской станции перед Новым годом.

Публикация Национального антарктического научного центра (скриншот: facebook.com/@AntarcticCenter)