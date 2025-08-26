Український дрон збився з курсу і впав на поле в Естонії. У Таллінна немає претензій

Український дрон залетів в Естонію під час атаки по російському порту Усть-Луга. У Таллінні впевнені, що Україна має право себе захищати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал новин Естонського національного телерадіомовлення.

Як повідомив генеральний директор Департаменту поліції безпеки (КаПо) Марго Паллосон, дрон упав на території Естонії рано вранці 24 серпня.

Уламки ударного дрона було виявлено 25 серпня на полі. На місці також була воронка від вибуху. Жертв і постраждалих немає.

"За попередніми даними, у нас є підстави вважати, що це міг бути український дрон, націлений на об'єкти на Росії, але який Росія за допомогою GPS-глушіння та інших засобів радіоелектронної боротьби збила з курсу, і він відхилився в повітряний простір Естонії".

За його словами, зараз "ніщо не вказує на те, що це міг бути російський дрон".

Він уточнив, що дрон був військовим і ніс вибухову речовину, яка також здетонувала.

Реакція влади

Міністр оборони Ханно Певкур заявив, що після інциденту було запущено всі необхідні процедури. "Знахідка уламків дрона насамперед пов'язана з тим, що Росія продовжує війну в Україні, а Україна захищає себе", - зазначив він.

Певкур повідомив, що Естонія почала закупівлю нового типу радарів, здатних відстежувати об'єкти, що летять низько. "Наші можливості стануть значно кращими. Чи буде це стовідсоткове покриття - покаже час", - сказав міністр.

Подальше розслідування

За словами Паллосона, дрон міг потрапити в повітряний простір Естонії як з боку Росії, так і через Латвію. КаПо і прокуратура почали розслідування, щоб встановити точні обставини.

Глава розвідувального центру Сил оборони Антс Ківісельг наголосив, що глушіння GPS-сигналу з боку Росії спрямоване на захист стратегічних об'єктів і не націлене проти Естонії або НАТО. При цьому рівень загрози для Естонії не змінився.