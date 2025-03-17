Український дрон пройшов випробування на 3000 км, - Зеленський

"Сьогодні провів Ставку. Кілька питань було, але найголовніше - це дрони. Всі типи дронів, які потрібні. Є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на 3000 км пройшов випробування. Вдячний розробникам, виробникам. Ми розвиваємо таку лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку нашої держави", - сказав Зеленський.

Також сьогодні президенту доповідали щодо застосування українських ракет, зокрема "Довгого Нептуна".

"Можна сказати, задоволені результатами уражень. Але потрібно виробляти більше ракет, більше дронів, і на тижні будемо говорити про це з нашими партнерами", - зазначив глава держави.

За його словами, український ресурс оборонного виробництва разом з інвестиціями партнерів, передусім у Європі, - це надійний фундамент для нової архітектури безпеки, яка неодмінно буде створена на нашому континенті.

"Потрібні нові речі. Достатньо сучасної технологічної зброї. Достатньо видатків на оборону. Достатньо інвестицій в оборонне виробництво. І головне - мотивація. Мотивація захищати свій дім. А це означає контингенти, які мають відповідний бойовий досвід і які тренуються в тих, хто має цей досвід", - додав Зеленський.