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ЗСУ отримують на фронт вже 200 тисяч дронів на місяць, - Міноборони

Неділя 09 лютого 2025 15:44
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ЗСУ отримують на фронт вже 200 тисяч дронів на місяць, - Міноборони Фото: крім звичайних дронів, йде активна праця над введенням наземних безпілотних систем (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У 2025 році рівень забезпечення ЗСУ безпілотними системами, особливо FPV-дронами, знову зріс. Теперь ця цифра становить вже близько 200 тисяч одиниць на місяць.

Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube Міноборони України.

"Рівень забезпеченості наших військових на полі бою не став гіршим від того рівня, який був протягом літа-осені минулого року. Інше питання, якщо взяти безпілотні системи, особливо FPV-дрони, то ми починали перший квартал 2024 року з 20 тисяч на місяць в середньому, сьогодні цей показник близько 200 тисяч на місяць і йде до зростання", - сказав він.

За словами Гаврилюка, мова йде не тільки про FPV-дрони, але й інші безпілотні системи. Зокрема, зараз відбувається наполеглива праця над введенням наземних безпілотних систем.

Особлива увага приділяється тому, щоб ці системи виконували логістичні завдання, мінування, розмінування території, а також евакуаційні завдання.

Нагадаємо, кілька днів тому Іван Гаврилюк сказав в інтерв'ю одному зі ЗМІ, що Україна нарощує виробництво далекобійних дронів і ракет. Ба більше, ударні дрони України дальнього радіусу дії стали певною заміною для далекобійних ракет.

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