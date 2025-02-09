ЗСУ отримують на фронт вже 200 тисяч дронів на місяць, - Міноборони

У 2025 році рівень забезпечення ЗСУ безпілотними системами, особливо FPV-дронами, знову зріс. Теперь ця цифра становить вже близько 200 тисяч одиниць на місяць.

Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube Міноборони України.

"Рівень забезпеченості наших військових на полі бою не став гіршим від того рівня, який був протягом літа-осені минулого року. Інше питання, якщо взяти безпілотні системи, особливо FPV-дрони, то ми починали перший квартал 2024 року з 20 тисяч на місяць в середньому, сьогодні цей показник близько 200 тисяч на місяць і йде до зростання", - сказав він.

За словами Гаврилюка, мова йде не тільки про FPV-дрони, але й інші безпілотні системи. Зокрема, зараз відбувається наполеглива праця над введенням наземних безпілотних систем.

Особлива увага приділяється тому, щоб ці системи виконували логістичні завдання, мінування, розмінування території, а також евакуаційні завдання.