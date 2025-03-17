Украинский дрон прошел испытания на 3000 км, - Зеленский

Украина успешно испытала собственный дальнобойный дрон, который может преодолевать 3000 км.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня провел Ставку. Несколько вопросов было, но самое главное - это дроны. Все типы дронов, которые нужны. Есть хорошие новости по дальнобойным дронам. Наш дрон на 3000 км прошел испытания. Благодарен разработчикам, производителям. Мы развиваем такую линейку дальнобойных средств, которая поможет гарантировать безопасность нашего государства", - сказал Зеленский.
Также сегодня президенту докладывали по применению украинских ракет, в частности "Длинного Нептуна".
"Можно сказать, довольны результатами поражений. Но нужно производить больше ракет, больше дронов, и на неделе будем говорить об этом с нашими партнерами", - отметил глава государства.
По его словам, украинский ресурс оборонного производства вместе с инвестициями партнеров, прежде всего в Европе, - это надежный фундамент для новой архитектуры безопасности, которая непременно будет создана на нашем континенте.
"Нужны новые вещи. Достаточно современного технологического оружия. Достаточно расходов на оборону. Достаточно инвестиций в оборонное производство. И главное - мотивация. Мотивация защищать свой дом. А это означает контингенты, которые имеют соответствующий боевой опыт и которые тренируются у тех, кто имеет этот опыт", - добавил Зеленский.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России Украина постепенно масштабировала производство беспилотников и даже перевыполнила план в 2024 году.
Еще в прошлом году министр обороны Рустем Умеров заявлял, что в 2025-м военно-промышленный комплекс (ВПК) усилит производство вооружения. Речь идет о дронах и дальнобойном оружии, в частности баллистических ракетах.
Как сообщили в Минобороны, в 2025 году уровень обеспечения ВСУ беспилотными системами, особенно FPV-дронами, вырос. Теперь эта цифра составляет уже около 200 тысяч единиц в месяц.
Кроме того, Украина наращивает производство дальнобойных дронов и ракет. Более того, ударные дроны Украины дальнего радиуса действия стали определенной заменой для дальнобойных ракет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.