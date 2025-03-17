Украинский дрон прошел испытания на 3000 км, - Зеленский

"Сегодня провел Ставку. Несколько вопросов было, но самое главное - это дроны. Все типы дронов, которые нужны. Есть хорошие новости по дальнобойным дронам. Наш дрон на 3000 км прошел испытания. Благодарен разработчикам, производителям. Мы развиваем такую линейку дальнобойных средств, которая поможет гарантировать безопасность нашего государства", - сказал Зеленский.

Также сегодня президенту докладывали по применению украинских ракет, в частности "Длинного Нептуна".

"Можно сказать, довольны результатами поражений. Но нужно производить больше ракет, больше дронов, и на неделе будем говорить об этом с нашими партнерами", - отметил глава государства.

По его словам, украинский ресурс оборонного производства вместе с инвестициями партнеров, прежде всего в Европе, - это надежный фундамент для новой архитектуры безопасности, которая непременно будет создана на нашем континенте.

"Нужны новые вещи. Достаточно современного технологического оружия. Достаточно расходов на оборону. Достаточно инвестиций в оборонное производство. И главное - мотивация. Мотивация защищать свой дом. А это означает контингенты, которые имеют соответствующий боевой опыт и которые тренируются у тех, кто имеет этот опыт", - добавил Зеленский.