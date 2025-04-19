Український дипломат закликав Мерца терміново передати 150 ракет Taurus для ЗСУ

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повинен виконати свою передвиборчу обіцянку, яка стосується України. Він має оголосити про надання 150 крилатих ракет Taurus для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського дипломата Андрія Мельника в колонці Welt.

"... оголосити про негайне постачання 150 крилатих ракет Taurus у Бундестазі 6 травня та швидко реалізувати це. Ця передвиборча обіцянка має бути виконана, незважаючи на очікуваний опір з боку СДПН", - наголосив Мельник.

Український посол вважає, що для передачі ракет Україні не потрібно жодні "узгодження з партнерами" чи ультиматуми диктатору Володимиру Путіну. Мельник заявив, що зброю потрібно просто передати без будь-яких "якщо" чи "але", щоб "зупинити повзуче просування Росії та фундаментально змінити сучасну динаміку війни".

Дипломат також зазначив, що для ефективного використання систем Taurus необхідно прийняти коаліційне рішення про передачу Україні 30% наявних німецьких винищувачів і гелікоптерів зі складу ВПС. Це приблизно 45 винищувачів Eurofighter Typhoon і 30 Tornado, 25 вертольотів NH90 TTH і 15 Eurocopter Tiger.

"Цей крок також можна було б здійснити в рамках комплексного кредиту - закону про ленд-ліз, який міг би прийняти Бундестаг. Головне, щоб доставили швидко", - додав Мельник.

На його думку, таке ж 30-відсоткове правило може бути введене для інших систем озброєння. Мельник вважає, що Німеччина може передати Україні 100 танків Leopard 2, 115 ББМ Puma, 130 БМП Marder, 130 бронетранспортерів Boxer, 300 бронетранспортерів Fuchs і 20 реактивних артилерійських систем MARS II з боєприпасами.

"Паралельно слід розмістити замовлення на масштабну модернізацію Бундесверу з метою швидкої заміни поставлених систем озброєння", - відзначив посол.

Нагадаємо, Андрій Мельник з грудня 2014 року до жовтня 2022 року був послом України у Німеччині. Потім він обіймав посаду заступника міністра закордонних справ України.

З 20 червня 2023 року Мельник є послом України у Бразилії. Президент Володимир Зеленський погодив призначення Андрій Мельника на посаду представника України в ООН.