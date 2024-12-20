Мельник, Джелял і не тільки. Зеленський погодив понад 30 призначень послів
Україна змінить низку послів в інших країнах. Також буде змінено представника країни в ООН.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.
"Сьогодні ж із нашою дипломатичною командою затвердили перелік нових українських послів. Я погодив більш ніж 30 рішень", - розповів Зеленський.
За його словами, серед майбутніх призначень Наріман Джелял, котрий нещодавно повернувся з російського полону. Він поїде послом України до Туреччини.
Альона Гетьманчук буде направлена представником України в НАТО, ймовірно, мова про засновницю та директора центру "Нова Європа".
А ось посол України у Бразилії Андрій Мельник буде представником України в ООН.
"Ці та інші укази - невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами", - підкреслив президент.
Нещодавно ми писали про те, що Зеленський розповів про те, що в Україні готують зміни у дипломатичному корпусі. Зокрема, будуть призначені нові посли.
А ось у вересні в Україні змінили міністра закордонних справ. Тоді Рада звільнила з посади главу МЗС Дмитра Кулебу. Його замінив Андрій Сибіга.
Більш детально про Сибігу - у матеріалі РБК-Україна.
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