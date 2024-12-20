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Мельник, Джелял і не тільки. Зеленський погодив понад 30 призначень послів

П'ятниця 20 грудня 2024 20:03
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Мельник, Джелял і не тільки. Зеленський погодив понад 30 призначень послів Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна змінить низку послів в інших країнах. Також буде змінено представника країни в ООН.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

"Сьогодні ж із нашою дипломатичною командою затвердили перелік нових українських послів. Я погодив більш ніж 30 рішень", - розповів Зеленський.

За його словами, серед майбутніх призначень Наріман Джелял, котрий нещодавно повернувся з російського полону. Він поїде послом України до Туреччини.

Альона Гетьманчук буде направлена представником України в НАТО, ймовірно, мова про засновницю та директора центру "Нова Європа".

А ось посол України у Бразилії Андрій Мельник буде представником України в ООН.

"Ці та інші укази - невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами", - підкреслив президент.

Нещодавно ми писали про те, що Зеленський розповів про те, що в Україні готують зміни у дипломатичному корпусі. Зокрема, будуть призначені нові посли.

А ось у вересні в Україні змінили міністра закордонних справ. Тоді Рада звільнила з посади главу МЗС Дмитра Кулебу. Його замінив Андрій Сибіга.

Більш детально про Сибігу - у матеріалі РБК-Україна.

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