Український бізнес погіршив прогноз щодо курсу долара на наступний рік

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 44,11 грн/долар.

При цьому у II кварталі бізнес очікував на курс 43,84 грн/долар, у I кварталі - 44,23 грн/долар, у IV кварталі 2024 року - 44,42 грн/долар, у III кварталі - 43,72 грн/долар.



Більше половини (60,2%) респондентів очікували обмінний курс понад 43,50 грн/долар (у ІІ кварталі 2025 року - 53,6%). Натомість до 38,6% з 45,1% у попередньому кварталі зменшилася частка респондентів, які очікували обмінний курс у межах 40,51-43,50 грн/долар.



Квартальне опитування проводилося з 31 липня до 28 серпня 2025 року. В опитуванні взяли участь 669 підприємство із 21 регіону (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.