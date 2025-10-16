Украинский бизнес ухудшил прогноз по курсу доллара на следующий год

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 44,11 грн/доллар.

При этом во II квартале бизнес ожидал курс 43,84 грн/доллар, в I квартале - 44,23 грн/доллар, в IV квартале 2024 года - 44,42 грн/доллар, в III квартале - 43,72 грн/доллар.



Более половины (60,2%) респондентов ожидали обменный курс более 43,50 грн/доллар (во II квартале 2025 года - 53,6%). Зато до 38,6% с 45,1% в предыдущем квартале уменьшилась доля респондентов, которые ожидали обменный курс в пределах 40,51-43,50 грн/доллар.



Квартальный опрос проводился с 31 июля по 28 августа 2025 года. В опросе приняли участие 669 предприятие из 21 региона (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.