Головна » Бізнес » Фінанси

Долар дорожчає шостий день поспіль, але сповільнив зростання

Україна, Середа 15 жовтня 2025 15:30
Долар дорожчає шостий день поспіль, але сповільнив зростання Фото: курс долара зріс на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає шостий день поспіль з 9 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 16 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7607 гривень за 1 долар (+0,0093 грн).

Вищим був курс тільки 5 серпня - 41,7901.
Долар дорожчає шостий день поспіль, але сповільнив зростання

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,5301 гривень за 1 євро (+0,2947 грн).
Долар дорожчає шостий день поспіль, але сповільнив зростання

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 5 копійок до 41,74-41,77 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар дорожчає шостий день поспіль, але сповільнив зростання

udinform.com

На готівковому ринку долар зріс до 42,00 гривень, євро зріс до 48,85 гривень.

Прогноз курсу

МВФ поліпшив прогноз щодо курсу долара до гривні.

Згідно з розрахунками МВФ, долар коштуватиме 50 гривень тільки у 2029 році.

Фонд очікує, що середній курс становитиме 42,3 грн/долар (прогноз за квітень - 42,5 грн/долар).

