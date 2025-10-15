Долар дорожчає шостий день поспіль, але сповільнив зростання
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає шостий день поспіль з 9 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 16 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7607 гривень за 1 долар (+0,0093 грн).
Вищим був курс тільки 5 серпня - 41,7901.
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,5301 гривень за 1 євро (+0,2947 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс упав на 5 копійок до 41,74-41,77 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку долар зріс до 42,00 гривень, євро зріс до 48,85 гривень.
Прогноз курсу
МВФ поліпшив прогноз щодо курсу долара до гривні.
Згідно з розрахунками МВФ, долар коштуватиме 50 гривень тільки у 2029 році.
Фонд очікує, що середній курс становитиме 42,3 грн/долар (прогноз за квітень - 42,5 грн/долар).