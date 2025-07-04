Український аналог? Завод в Росії атакували дрони, схожі на іранський "Шахед"

Видання проаналізувало фото та відео, які зранку 4 липня поширювалися у російських соціальних мережах. На одному з відео зафіксовано момент влучання дрона по заводу, при цьому зовнішній від безпілотника дуже схожий саме на "Шахед".

"Місцеві жителі зняли момент зіткнення, зафіксувавши силует нового типу українського безпілотника далекого радіусу дії. Дистанційно керований літальний апарат має змішану конструкцію дельтаподібного крила, подібну до іранської серії Shahed", - сказано у матеріалі.

Фото: безпілотник, дуже схожий на "Шахед" (скриншот з відео)

При цьому хвостовий стабілізатор більше схожий на ізраїльський баражуючий боєприпас IAI Harop ("Гарпія"). Це дало аналітикам привід припустити, що Україна взяла "Шахед" за основу, розробивши гібридну конструкцію.

Ще один можливий варіант - на відео потрапив момент використання "трофейного" дрону "Шахед" / "Герань-2". Багато таких безпілотників придушується впливом радіоелектронної боротьби під час російських нічних атак на Україну. Деякі з них залишаються майже цілими, ремонтуються, перепрограмуються та "змінюють сторону", потім атакуючи Росією.