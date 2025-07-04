Украинский аналог? Завод в России атаковали дроны, похожие на иранский "Шахед"

Издание проанализировало фото и видео, которые утром 4 июля распространялись в российских социальных сетях. На одном из видео зафиксирован момент попадания дрона по заводу, при этом внешний от беспилотника очень похож именно на "Шахед".

"Местные жители засняли момент столкновения, зафиксировав силуэт нового типа украинского беспилотника дальнего радиуса действия. Дистанционно управляемый летательный аппарат имеет смешанную конструкцию дельтаобразного крыла, подобную иранской серии Shahed", - сказано в материале.

Фото: беспилотник, очень похожий на "Шахед" (скриншот из видео)

При этом хвостовой стабилизатор больше похож на израильский барражирующий боеприпас IAI Harop ("Гарпия"). Это дало аналитикам повод предположить, что Украина взяла "Шахед" за основу, разработав гибридную конструкцию.

Еще один возможный вариант - на видео попал момент использования "трофейного" дрона "Шахед"/"Герань-2". Много таких беспилотников подавляется воздействием радиоэлектронной борьбы во время российских ночных атак на Украину. Некоторые из них остаются почти целыми, ремонтируются, перепрограммируются и "меняют сторону", затем атакуя Россию.