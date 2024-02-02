Українським водіям готують чергове нововведення: про що мова

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року у застосунку "Дія" з'явилась нова послуга для водіїв - перереєстрація авто онлайн. Раніше для цього необхідно було ходити в сервісні центри МВС

На даному етапі сервіс доступний для легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів.

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