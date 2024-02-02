Украинским водителям готовят очередное нововведение: о чем идет речь

Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал Верховной Раде принять законопроект об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.
Данный законопроект должен решить ряд проблем, в частности:
несовершенство процедур расчета и осуществления страховой выплаты по возмещению ущерба, причиненного в результате ДТП;
низкий лимит ответственности страховщика;
государственное регулирование ценообразования по этому виду страхования;
недостаточную эффективность системы управления Моторного (транспортного) страхового бюро;
ограниченную роль государства в контроле его деятельности.
Законопроектом, в частности, предлагается:
постепенно повысить размеры страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) до размеров, установленных в странах ЕС;
ввести быстрое осуществление гарантийных выплат потерпевшим лицам за страховщиков-банкротов до введения в действие Закона (сейчас это годы, а предлагается до 90 дней);
ввести прямое урегулирование во всех случаях ДТП, в которых вред причинен только транспортному средству, что позволит потерпевшему лицу обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован;
расширить применение "европротокола" - оформление заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции;
Напомним, в конце декабря 2023 года в приложении "Дія" появилась новая услуга для водителей - перерегистрация авто онлайн. Раньше для этого нужно было ходить в сервисные центры МВД
На данном этапе сервис доступен для легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов.