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Українським банкам підняли податок на прибуток: скільки це дасть бюджету

Україна, Вівторок 21 листопада 2023 14:35
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Українським банкам підняли податок на прибуток: скільки це дасть бюджету Фото: Рада підняла податок на прибуток банків до 50% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила про оподаткування банків. Податок на прибуток буде збільшено з 18% до 50% вже цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка у Telegram.

За його даними, проект 9656 в цілому підтримали 229 депутатів.

Як зазначив депутат, на вимогу МВФ, Мінфіну та НБУ текст до другого читання було змінено: податок на прибуток за 2023 рік буде 50%; у наступні роки, починаючи з 2024 року, буде ставка 25%.

"За розрахунками Мінфіну, це принесе лише за 2023 рік 24-25 млрд гривень. Далі це 6-7 млрд гривень", - повідомив Желєзняк.

Депутат також повідомив, що до цього ж законопроекту додали норми про те, що продовжується ще на один рік пільга на ввізний ПДВ при імпорті дронів, тепловізорів, рацій та антидронових рушниць.

Податок на прибуток банків

У жовтні Верховна рада ухвалила за основу проект закону про збільшення ставки податку на прибуток банків з 18% до 36% у 2024-2025 роках.

У проекті держбюджету на 2024 рік уже врахували 9,9 млрд гривень від збільшення ставки податку.

За даними НБУ, за січень-вересень року чистий прибуток банків України досяг 109,9 млрд гривень.

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