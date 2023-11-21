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Украинским банкам подняли налог на прибыль: сколько это даст бюджету

Украина, Вторник 21 ноября 2023 14:35
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Украинским банкам подняли налог на прибыль: сколько это даст бюджету Фото: Рада подняла налог на прибыль банков до 50% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла о налогообложении банков. Налог на прибыль будет увеличен с 18% до 50% уже в текущем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, проект 9656-д целом поддержали 229 депутатов.

Как отметил депутат, по настоянию МВФ, Минфина и НБУ текст ко втором чтению был изменен: налог на прибыль за 2023 год будет 50%; в последующие годы, начиная с 2024 года, будет ставка 25%.

"По расчетам Минфина, это принесет только за 2023 год 24-25 млрд гривен. Далее это 6-7 млрд гривен", - сообщил Железняк.

Депутат также сообщил, что в этот же законопроект добавили нормы о том, что продлевается еще на один год льгота на ввозной НДС при импорте дронов, тепловизоров, раций и антидроновых ружей.

Налог на прибыль банков

В октябре Верховная рада приняла за основу проект закона об увеличении ставки налога на прибыль банков с 18% до 36% в 2024-2025 годах.

В проекте госбюджета на 2024 год уже учли 9,9 млрд гривен от увеличения ставки налога.

По данным НБУ, за январь-сентябрь года чистая прибыль банков Украины достигла 109,9 млрд гривен.

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