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Плюс 10 млрд гривень до бюджету: у Раді хочуть ввести податок на надприбутки банків

Україна, Понеділок 28 серпня 2023 12:27
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Плюс 10 млрд гривень до бюджету: у Раді хочуть ввести податок на надприбутки банків Фото: Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

До Верховної ради подадуть законопроект, яким пропонується оподаткувати чистий процентний дохід банків за ставкою 5% (додатково до сплати податку на прибуток підприємств).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Ради Данила Гетманцева в Telegram.

"У разі запровадження запропонованої законопроектом моделі додаткові надходження до бюджету за 2023 рік могли б розрахунково становити близько 10 млрд гривень", - написав він.

За його даними, за першу половину 2023 року процентні доходи банків сягнули 141 млрд грн, у тому числі за рахунок операцій з державними цінними паперами - 73,5 млрд грн. Чисті процентні доходи за цей же період склали 93,6 млрд грн. Проти першої половини 2021 року вони зросли на 75%.

"Таким чином, нарощування операцій з державними цінними паперами призвело до отримання рекордних надприбутків банками", - додав він.

Проектом №9656 гроші пропонується спрямувати до загального фонду бюджету. Передбачається, що податок на надприбуток діятиме протягом 2024-2026 років.

Як зазначив депутат, "подібний підхід (windfall tax) вже запроваджено в Іспанії, Чехії, Литві, Угорщині, тому варто придивитися уважніше до досвіду цих європейських країн, що дозволить досягти балансу між забезпеченням стійкості фінансової системи України та оборонними потребами бюджету".

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Нагадаємо, Національний банк України у квітні розпочав оцінку стійкості банків та банківської системи, яка в умовах воєнного часу

Перші результати діагностики оптимістичні: суттєвих недооцінок кредитного ризику НБУ не виявив. Як зазначили в НБУ, потреба в капіталі для сектору навряд чи буде значною. Більшість банків, ймовірно, зможе відновити капітал за рахунок поточних прибутків.

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