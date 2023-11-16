ua en ru
Чт, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Імпорт антидронових рушниць та тепловізорів звільнять від податків ще на рік

Україна, Четвер 16 листопада 2023 15:34
UA EN RU
Імпорт антидронових рушниць та тепловізорів звільнять від податків ще на рік Фото: у Раді підтримали звільнення імпорт дронів, тепловізорів на рік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав звільнення від ПДВ імпорту дронів, тепловізорів, рацій та антидронових рушниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Ради Данила Гетманцева в Telegram.

За його словами, цю норму було включено до законопроекту 9656-д про оподаткування банків.

"До цього ж проекту було включено важливу поправку, якою продовжується ще на один рік пільга на ввізний ПДВ при імпорті дронів, тепловізорів, рацій та антидронових рушниць", - написав він.

Звільнення імпорту від податків

Нагадаємо, в липні Верховна рада ухвалила два закони щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони.

Законопроектом №9467 імпорт звільнюється від ПДВ, законопроектом №9468 - від ввізного мита.

Від податків звільняються наступні товари:

  • тепловізійні біноклі,
  • монокуляри та бінокуляри,
  • прилади нічного бачення (біноклі та монокуляри),
  • далекоміри,
  • антидронові рушниці.

Нагадаємо, під час війни імпорт більшості військової техніки в Україну звільнений від податків. Крім того, у травні Рада підтримала введення податкових і митних пільг для виробників дронів на час воєнного стану.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрони Верховна рада
NEWS
За добу 1330 росіян та понад 315 тисяч з початку війни. Генштаб оновив втрати
За добу 1330 росіян та понад 315 тисяч з початку війни. Генштаб оновив втрати
DAILY
"Другий Бахмут" для Путіна та маневри ЗСУ на Дніпрі. Що змінилось на фронті під кінець осені
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Другий Бахмут" для Путіна та маневри ЗСУ на Дніпрі. Що змінилось на фронті під кінець осені