Українським аграріям з зони бойових дій даватимуть субсидії: які умови

Допомога для аграріїв

Нагадаємо, навесні 2024 року в Україні запровадили нові виплати для українських фермерів та аграріїв з зони, де йдуть активні бойові дії.

У травні уряд ухвалив рішення відтермінувати повернення кредитів для аграріїв з прифронтових і окупованих територій України. Термін погашення кредитів відклали до 31 грудня 2025 року.

Також РБК-Україна розповідало, що в Україні точилися дискусії щодо бронювання аграріїв від мобілізації під час збору врожаю. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

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