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Українським аграріям з зони бойових дій даватимуть субсидії: які умови

Фото: аграрії з зони бойових дій отримуватимуть субсидії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українські аграрії у зонах бойових дій зможуть отримувати субсидію. Йдеться про додаткову грошову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про запуск програми підтримки аграріїв - механізм надання спеціальних субсидій. Допомогу отримуватимуть аграрії, які працюють у прифронтових регіонах.

Як пояснив прем'єр-міністр, держава буде платити тисячу гривень на один гектар угідь, якщо аграрій працює на території можливих бойових дій. По 2 тисячі гривень на гектар отримуватимуть аграрії, які працюють на території бойових дій. 

"Ми розуміємо, як важко сіяти та збирати врожай на цих землях та в цих громадах, тому будемо підтримувати наших людей, які там працюють", - додав Шмигаль.

 

Допомога для аграріїв

Нагадаємо, навесні 2024 року в Україні запровадили нові виплати для українських фермерів та аграріїв з зони, де йдуть активні бойові дії.

У травні уряд ухвалив рішення відтермінувати повернення кредитів для аграріїв з прифронтових і окупованих територій України. Термін погашення кредитів відклали до 31 грудня 2025 року.

Також РБК-Україна розповідало, що в Україні точилися дискусії щодо бронювання аграріїв від мобілізації під час збору врожаю. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

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