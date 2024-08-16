RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинским аграриям из зоны боевых действий будут давать субсидии: какие условия

Фото: аграрии из зоны боевых действий будут получать субсидии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские аграрии в зонах боевых действий смогут получать субсидию. Речь идет о дополнительной денежной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

Кабинет министров Украины принял постановление о запуске программы поддержки аграриев - механизм предоставления специальных субсидий. Помощь будут получать аграрии, работающие в прифронтовых регионах.

Как объяснил премьер-министр, государство будет платить тысячу гривен на гектар угодий, если аграрий работает на территории возможных боевых действий. По 2 тысячи гривен на гектар будут получать аграрии, работающие на территории боевых действий.

"Мы понимаем, как тяжело сеять и собирать урожай на этих землях и в этих общинах, поэтому будем поддерживать наших людей, которые там работают", - добавил Шмыгаль.

 

 

Помощь для аграриев

Напомним, весной 2024 года в Украине ввели новые выплаты для украинских фермеров и аграриев из зоны, где идут активные боевые действия.

В мае правительство приняло решение отсрочить возврат кредитов для аграриев с прифронтовых и оккупированных территорий Украины. Срок погашения кредитов был отложен до 31 декабря 2025 года.

Также РБК-Украина рассказывало, что в Украине шли дискуссии о бронировании аграриев от мобилизации на время сбора урожая. Подробнее об этом - в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
аграріїСубсидии