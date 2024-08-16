Украинским аграриям из зоны боевых действий будут давать субсидии: какие условия

Помощь для аграриев

Напомним, весной 2024 года в Украине ввели новые выплаты для украинских фермеров и аграриев из зоны, где идут активные боевые действия.

В мае правительство приняло решение отсрочить возврат кредитов для аграриев с прифронтовых и оккупированных территорий Украины. Срок погашения кредитов был отложен до 31 декабря 2025 года.

Также РБК-Украина рассказывало, что в Украине шли дискуссии о бронировании аграриев от мобилизации на время сбора урожая. Подробнее об этом - в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.