Збір врожаю на тлі мобілізації: що треба знати про бронювання аграріїв

18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію , що вніс низку змін до порядку мобілізаційних процесів і бронювання працівників під час війни.

РБК-Україна розповідає, що в цілому потрібно знати про бронювання працівників під час війни, а також звернення Української зернової асоціації до Кабінету міністрів і рішення урядовців щодо бронювання аграріїв.

Основне про бронювання в Україні

Бронювання - це надання тимчасової відстрочки (до 12 місяців) від мобілізації (призову) працівникам підприємств, компаній, установ чи організацій, які є критично важливими для забезпечення обороноздатності держави.

Порядок бронювання військовозобов'язаних регламентує постанова Кабінету міністрів України №76 від 27 січня 2023 року (у редакції постанови №650 від 5 червня 2024 року).

Можливість продовження терміну бронювання передбачена за наявності відповідних підстав.

Звернення зернової асоціації до Кабміну

Ще на початку травня 2024 року Українська зернова асоціація (УЗА) звернулася до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра економіки Юлії Свириденко з проханням:

продовжити чинні бронювання військовозобов'язаних осіб на 3 місяці (до врегулювання нормативної бази згідно з ухваленим новим законом про мобілізацію)

підтримати ініціативу економічного бронювання та можливість автоматичної пролонгації бронювання військовозобов'язаних

"З огляду на складність технологічних та виробничих процесів, наразі дуже важливо забронювати для підприємств вже наявних та підготовлених працівників, призов на військову службу яких суттєво вплине на кількісні та якісні показники діяльності підприємства", - йшлося у заяві УЗА.

Зазначалося, що втрата таких працівників може:

призвести до збільшення ризиків внутрішньої загрози продовольчій та економічній безпеці держави

вплинути на зниження рівня забезпечення продовольством потреб Збройних сил України, інших військових формувань та населення в умовах воєнного стану

Рішення урядовців щодо бронювання аграріїв

У червні виконуючий обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький повідомив, що на тлі необхідності створення умов для безпечного збору врожаю, працівників аграрного сектору й надалі бронюватимуть від мобілізації.

У межах Black Sea Security Forum він повідомив, що для цього було схвалено декілька рішень.

"Перше - це автоматично пролонговані існуючі бронювання на три місяці без необхідності подавання жодного пакета документів", - пояснив він.

Друге рішення, за словами урядовця, полягає в подальшому бронюванні аграріїв на 12 місяців (хоча до цього було шість).

"Третє - по певних професіях, наприклад, трактористи, агрономи, ветеринарні лікарі... Є можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна (при цьому отримуючи погодження від військових)", - розповів Висоцький.

Він уточнив, що загальна норма бронювання - до 50%, проте для деяких професій можна подати клопотання з обґрунтуванням щодо збільшення цієї кількості.