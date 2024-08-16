Українським аграріям з зони бойових дій даватимуть субсидії: які умови

Українські аграрії у зонах бойових дій зможуть отримувати субсидію. Йдеться про додаткову грошову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.