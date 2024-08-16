ua en ru
Пт, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українським аграріям з зони бойових дій даватимуть субсидії: які умови

Київ, П'ятниця 16 серпня 2024 13:09
UA EN RU
Українським аграріям з зони бойових дій даватимуть субсидії: які умови Фото: аграрії з зони бойових дій отримуватимуть субсидії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українські аграрії у зонах бойових дій зможуть отримувати субсидію. Йдеться про додаткову грошову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про запуск програми підтримки аграріїв - механізм надання спеціальних субсидій. Допомогу отримуватимуть аграрії, які працюють у прифронтових регіонах.

Як пояснив прем'єр-міністр, держава буде платити тисячу гривень на один гектар угідь, якщо аграрій працює на території можливих бойових дій. По 2 тисячі гривень на гектар отримуватимуть аграрії, які працюють на території бойових дій.

"Ми розуміємо, як важко сіяти та збирати врожай на цих землях та в цих громадах, тому будемо підтримувати наших людей, які там працюють", - додав Шмигаль.

Допомога для аграріїв

Нагадаємо, навесні 2024 року в Україні запровадили нові виплати для українських фермерів та аграріїв з зони, де йдуть активні бойові дії.

У травні уряд ухвалив рішення відтермінувати повернення кредитів для аграріїв з прифронтових і окупованих територій України. Термін погашення кредитів відклали до 31 грудня 2025 року.

Також РБК-Україна розповідало, що в Україні точилися дискусії щодо бронювання аграріїв від мобілізації під час збору врожаю. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
аграрії Субсидії
NEWS
ЗСУ продовжують операцію у Курській області: карти бойових дій
ЗСУ продовжують операцію у Курській області: карти бойових дій
DAILY
Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку