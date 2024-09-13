В українських підручниках "Захист Вітчизни" знайшли фото з формою армії РФ: що говорять у МОН

Звернули увагу на ілюстрації у підручнику "Захист Вітчизни" школярі київської школи. Водночас у МОН заявили, що ці посібники не можна використовувати для навчання, оскільки термін їх використання закінчився минулого року. Заявляють, що відповідальність за підручники із некоректними ілюстраціями лежить на школі, яка використовує їх в освітньому процесі.

Фото військових у формі РФ у підручнику "Захист України" - скріншот

На сайті Інституту модернізації змісту освіти вже замінили версію підручника і зараз на ілюстрації зображені військові ЗСУ.

Виправлені ілюстрації у підручнику "Захист України" - скірншот

Військовослужбовець ЗСУ Олексій "Годзилла" у коментарі для "5 каналу" підтвердив, що на фото у посібнику зображене екіпірування "Ратник" сухопутних військ РФ.

Йдеться про підручник "Захист Вітчизни. Рівень стандарту" для 10 класу, виданий у 2018 році. Це вже не перший скандал, пов’язаний із зображенням російської військової форми в цьому підручнику. Видавництво "Астон" тоді пояснило, що вибрало це фото через відсутність розпізнавальних знаків будь-якої армії. У 2020 році назву предмета змінили на "Захист України", а з 2024 року програма була повністю оновлена. Однак нові підручники для цієї програми поки ще не надруковані.