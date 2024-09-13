В українських підручниках "Захист Вітчизни" знайшли фото з формою армії РФ: що говорять у МОН

Українські школярі отримали підручники "Захист Вітчизни", на сторінках яких є фото російських солдат, підписане як "Сучасне екіпірування солдата ЗСУ".
РБК-Україна розповідає, що з цього приводу говорять у Міністерстві освіти і науки України (МОН).
Звернули увагу на ілюстрації у підручнику "Захист Вітчизни" школярі київської школи. Водночас у МОН заявили, що ці посібники не можна використовувати для навчання, оскільки термін їх використання закінчився минулого року. Заявляють, що відповідальність за підручники із некоректними ілюстраціями лежить на школі, яка використовує їх в освітньому процесі.
На сайті Інституту модернізації змісту освіти вже замінили версію підручника і зараз на ілюстрації зображені військові ЗСУ.
Військовослужбовець ЗСУ Олексій "Годзилла" у коментарі для "5 каналу" підтвердив, що на фото у посібнику зображене екіпірування "Ратник" сухопутних військ РФ.
Йдеться про підручник "Захист Вітчизни. Рівень стандарту" для 10 класу, виданий у 2018 році. Це вже не перший скандал, пов’язаний із зображенням російської військової форми в цьому підручнику. Видавництво "Астон" тоді пояснило, що вибрало це фото через відсутність розпізнавальних знаків будь-якої армії. У 2020 році назву предмета змінили на "Захист України", а з 2024 року програма була повністю оновлена. Однак нові підручники для цієї програми поки ще не надруковані.
Раніше РБК-Україна розповідало про скандал із підручником з української мови для 7 класу, у якому надрукували карту України без півострова Крим. В електронній версії зображення вже замінили.
МОН повідомляє, що в електронній бібліотеці Інституту модернізації змісту освіти доступний підручник з української мови для 7 класу з виправленою картою України, на якій зображений український Крим. Автори підручника, Анастасія Онатій і Тарас Ткачук, пропонують провести флешмоб "Домалюй Крим" під час уроку та обговорити з учнями його безсумнівну належність до України.
РБК-Україна раніше писало, що українські старшокласники вивчатимуть оновлений курс "Захист України". Модельна навчальна програма для учнів 10-11 класів отримала рекомендацію від МОН.
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