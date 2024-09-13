В украинских учебниках "Защита Отечества" нашли фото с формой армии РФ: что говорят в МОН

Обратили внимание на иллюстрации в учебнике "Защита Отечества" школьники киевской школы. В то же время в МОН заявили, что эти пособия нельзя использовать для обучения, поскольку срок их использования истек в прошлом году. Заявляют, что ответственность за учебники с некорректным иллюстрациям лежит на школе, которая использует их в образовательном процессе.

Фото военных в форме РФ в учебнике "Защита Украины" - скриншот

На сайте Института модернизации содержания образования уже заменили версию учебника и сейчас на иллюстрации изображены военные ВСУ.

Исправлены иллюстрации в учебнике "Защита Украины" - скриншот

Военнослужащий ВСУ Алексей "Годзилла" в комментарии для "5 канала" подтвердил, что на фото в пособии изображена экипировка "Ратник" сухопутных войск РФ.

Речь идет об учебнике "Защита Отечества. Уровень стандарта" для 10 класса, изданном в 2018 году. Это уже не первый скандал, связанный с изображением российской военной формы в этом учебнике. Издательство "Астон" тогда объяснило, что выбрало это фото из-за отсутствия опознавательных знаков какой-либо армии. В 2020 году название предмета сменили на "Защита Украины", а с 2024 года программа была полностью обновлена. Однако новые учебники этой программы пока еще не напечатаны.