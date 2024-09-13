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В украинских учебниках "Защита Отечества" нашли фото с формой армии РФ: что говорят в МОН

Фото: Форма российских военных (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинские школьники получили учебники "Защита Отечества", на страницах которых есть фото российских солдат, подписанное как "Современная экипировка солдата ВСУ".

РБК-Украина рассказывает, что на этот счет говорят в Министерстве образования и науки Украины (МОН) .

Обратили внимание на иллюстрации в учебнике "Защита Отечества" школьники киевской школы. В то же время в МОН заявили, что эти пособия нельзя использовать для обучения, поскольку срок их использования истек в прошлом году. Заявляют, что ответственность за учебники с некорректным иллюстрациям лежит на школе, которая использует их в образовательном процессе.

Фото военных в форме РФ в учебнике "Защита Украины" - скриншот

На сайте Института модернизации содержания образования уже заменили версию учебника и сейчас на иллюстрации изображены военные ВСУ.

Исправлены иллюстрации в учебнике "Защита Украины" - скриншот

Военнослужащий ВСУ Алексей "Годзилла" в комментарии для "5 канала" подтвердил, что на фото в пособии изображена экипировка "Ратник" сухопутных войск РФ.

Речь идет об учебнике "Защита Отечества. Уровень стандарта" для 10 класса, изданном в 2018 году. Это уже не первый скандал, связанный с изображением российской военной формы в этом учебнике. Издательство "Астон" тогда объяснило, что выбрало это фото из-за отсутствия опознавательных знаков какой-либо армии. В 2020 году название предмета сменили на "Защита Украины", а с 2024 года программа была полностью обновлена. Однако новые учебники этой программы пока еще не напечатаны.

Ранее РБК-Украина рассказывало о скандале с учебником по украинскому языку для 7 класса, в котором напечатали карту Украины без полуострова Крым. В электронной версии изображение уже заменено.

МОН сообщает, что в электронной библиотеке Института модернизации содержания образования доступен учебник по украинскому языку для 7 класса с исправленной картой Украины, на которой изображен украинский Крым. Авторы учебника, Анастасия Онатий и Тарас Ткачук, предлагают провести флешмоб "Дорисуй Крым" во время урока и обсудить с учениками его несомненную принадлежность к Украине.

РБК-Украина ранее писало, что украинские старшеклассники будут изучать обновленный курс "Защита Украины". Модельная обучающая программа для учащихся 10-11 классов получила рекомендацию от МОН.

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