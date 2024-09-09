В Україні випустили підручник з картою України без Криму: деталі скандалу
У підручнику з української мови для 7 класу надрукували карту України, на якій немає півострова Крим.
РБК-Україна пише, що на карту України без Криму звернула увагу літературна критикиня, книжкова оглядачка Тетяна Гонченко у своєму Telegram-каналі "Нерозбувний книгочитун".
"Вгадайте, звідки ця карта України без Криму? У шкільних підручниках з української мови для 7 класу (авт. Онатій А. В., Ткачук Т. П.). Це надруковано прямо поруч з текстом гімну України", – написала Тетяна Гончаренко.
В електронній версії підручника карту вже замінили, однак помилка залишилася у друкованій книзі. Підручник надрукований у 2024 році й має рекомендацію від Міністерства освіти і науки України.
Карта України без Криму у підручнику з української мови для 7 класу - скріншот Тетяни Гончаренко
Реакція авторів підручника
Авторка підручника з української мови для 7 класу Анастасія Онатій відреагувала на скандал на своїй сторінці у Facebook. Вона пише, що автори визнають свій недогляд, а карта у такому вигляді потрапила до підручника через неуважність.
"Недоперевірили, недогледіли — ми можемо назвати це по-різному, але факт лишається фактом: ми несвідомо зробили боляче людям і перепрошуємо за це. Крим наш, український – це беззаперечне твердження, і ми його проговорюємо чітко ще раз і готові робити це знов і знов", – написала авторка підручника.
Вона також зазначила, що у випадку виявлення неточностей у підручнику, чекає на зворотній зв’язок.
Реакція МОН
У МОН заявляють, що в електронній бібліотеці Інституту модернізації змісту освіти розміщено підручник з української мови для 7 класу з виправленою мапою України, яка включає український Крим. Автори підручника, Анастасія Онатій і Тарас Ткачук, закликають провести на уроці флешмоб "Домалюй Крим" та обговорити з учнями його беззаперечну належність до України.
Під час флешмобу пропонується виділити 10–15 хвилин на урок, домалювати Крим на піктограмі в підручнику, поговорити про окупацію, медіаграмотність та важливість визнавати власні помилки.
Технічна помилка під час роботи із зображеннями
Пояснення, як склалася така ситуація, надали й верстальники підручника. За їх словами, була допущена технічна помилка, через те, що для оформлення сторінки було придбано на стоку 2 сети зображень.
"Карта не суцільна: вона складається з 2-х контурів. Контур півострова Крим розмістився при копіюванні та перенесенні на шар нижче білого кола. А інший контур – розташований на шарі, який вище білого кола. Дизайнер зосередив свою увагу на контурах, щоб не було зайвих. І на жаль, не помітив, що об’єкта немає на верхньому шарі", – пояснюють ситуацію верстальники.
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