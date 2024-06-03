Українських підприємців запрошують на навчання до Європи: як потрапити

Молоді українські підприємці можуть поїхати на навчання до країн Європи, щоб обмінятися досвідом з іноземними колегами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на програму з підтримки професійного та творчого обміну між українцями та їхніми колегами в країнах ЄС і Великій Британії House of Europe .

У чому користь поїздки

Протягом трьох місяців учасники будуть працювати з досвідченими підприємцями у Європі. Ви можете відвідати одну з 27 країн ЄС, Албанії, Боснії та Герцеговини, Ліхтенштейну, Ісландії, Норвегії, Косово, Чорногорії, Північної Македонії, Сербії, Молдови чи Туреччини.

Організатори також гарантують щомісячну стипендію на проїзд, проживання та інші базові витрати.

Під час навчання учасники зможуть знайти чи створити мережу потенційних партнерів, постачальників і клієнтів з Європи. А ще до всього цього здобудуть практичний досвід, персоналізовані поради, обмін ідеями, розуміння особливостей ведення бізнесу на ринках Європи.

Хто та як може подати заявку

Це обміни для підприємців, які:

хочуть відкрити свою справу

мають не більше як три роки підприємницького досвіду;

знають англійську на рівні B2 або вище

Для участі потрібно заповнити онлайн-форму до 30 червня. З вами зв'яжуться організатори протягом двох тижнів і пояснять, які документи підготувати.

Важливі деталі

Обмін триває від одного до трьох місяців. Тривалість залежить від того, скільки часу конкретний учасник може й хоче присвятити програмі.

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