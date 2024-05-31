Українські студенти та викладачі можуть безкоштовно навчатися в Німеччині: як це зробити
Молоді українські науковці можуть працювати над своїми дослідженнями в Німеччині та отримувати щомісячну стипендію на проживання. Крім того, організатор покриває витрати на проїзд і страхування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на програму з підтримки професійного та творчого обміну між українцями та їхніми колегами в країнах ЄС і Великій Британії House of Europe.
Як взяти участь
Подавати заявки можуть студенти магістратури, аспірантури, дослідники, викладачі вишів і професори, які:
- мають українське громадянство чи посвідку видану до 24 лютого 2022
- офіційно навчаються чи працевлаштовані в українському виші або науково-дослідницькій установі
- мають дослідницький проєкт, який стосується будь-якої спеціальності
- добре володіють німецькою або англійською мовою і мають сертифікат на підтвердження цього
Учасники програми зможуть отримати:
- щомісячну стипендію: 934 євро для студентів магістратури, 1 300 євро для докторантів, 2000 євро для постдокторантів, 2 150 євро для вчених з докторським ступенем та викладачів вищих навчальних закладів та 2 300 євро для професорів
- відшкодування витрат на дорогу до Німеччини й назад
- медичне страхування.
- додаткові виплати, якщо у вас є інвалідність чи хронічні захворювання
Для участі в програмі потрібно подати такі документи:
- заповнену аплікаційну форму
- резюме у форматі таблиці до трьох сторінок
- детальний опис дослідницького проєкту, над яким ви будете працювати до п'яти сторінок
- календарний план наукового перебування
- підтвердження про наукове керівництво від німецького університету, на базі якого ви будете проводити дослідження
- диплом про вищу освіту або кандидата чи доктора наук
- мовний сертифікат, який підтверджує знання німецької або англійської мови
- копію паспорта, ID-картки чи посвідки
Зауважте: всі документи мають бути у форматі PDF, а також з перекладом на англійську чи німецьку мову.
Як подати заявку
Це можна зробити через онлайн-портал DAAD. Організатори також розробили покрокову інструкцію, ознайомтеся з нею за посиланням.
Якщо у вас виникли проблеми з подачею заявки, напишіть на portal@daad.de.
Важливі деталі
Організатори не займаються пошуком німецького університету, де ви будете проводити дослідження, тому це відповідальність безпосередньо учасників. Обирайте державний або акредитований державою університет або науково-дослідний інститут.
Грант підтримує наукове перебування від одного до шести місяців.
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