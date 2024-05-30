Українців запрошують стати тренерами вчителів із "Захисту України": кого шукають і як подати заявку

На тлі реформи профільної середньої освіти в Україні шукають тренерів для вчителів, які викладатимуть учням оновлений шкільний предмет "Захист України" (який змінив "Захист Вітчизни" чи "Допризовну підготовку").

РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОН розповідає, хто може стати тренером, як проходитиме підготовка, а також де і як зареєструватися.

Хто може стати тренером і навчати вчителів

Оголошений нещодавно добір тренерів, які навчатимуть вчителів для викладання оновленого курсу "Захист України" у 10-11 класах, має на меті формування суспільства зі стійкою громадянською позицією та оборонною свідомістю.

Згідно з інформацією МОН, стати тренерами можуть:

вчителі предмета "Захист України" або суміжних дисциплін

інструктори центрів цивільного захисту

демобілізовані захисники та захисниці України

фахівці, які активно працюють з молоддю

Коли та як проходитиме підготовка тренерів

Навчання тренерів проходитиме в Києві й триватиме з 10 до 14 червня. При цьому організатори оплачують: проживання, трансфер і харчування.

Уточнюється, що програма підготовки тренерів охоплює такі теми:

інтерактивні методи викладання

основи національної безпеки

військове управління

протидія інформаційним загрозам

Після навчання та професійного вишколу тренери:

отримають сертифікати

зможуть навчати вчителів "Захисту України" у своїх громадах чи областях (за кошти спеціальної субвенції з державного бюджету)

"Таким чином здобуті знання передаватимуть каскадним методом до більшої кількості педагогів у кожному куточку України", - зауважили в МОН.

Де і як зареєструватися

Для того, щоб долучитися до ініціативи й стати тренером, необхідно до 4 червня заповнити відповідну анкету на порталі DefenceForUkraine.com.ua.

"Візьміть до уваги, що анкета потребуватиме розгорнутих відповідей на запитання, тож не відкладайте її заповнення на останній день", - радять українцям.

Як стати тренером (скріншот: defenceforukraine.com.ua)

"Наша мета - сформувати в молодого покоління активну громадянськість, оборонну свідомість, практичні навички у сфері безпеки, стійкість у надзвичайних ситуаціях", - підсумували в МОН.