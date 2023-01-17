Українських офіцерів навчать управлінню Patriot за 10 тижнів, - Резніков

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на " АрміяInform ", про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Під час спілкування з представниками критичної інфраструктури голова Міноборони наголосив, що успіхи України на полі бою були б неможливими без суттєвої допомоги союзників.

"Сьогоднішня війна, яка є війною в русі, забезпечується ресурсами наших партнерів, але найголовніше духом і волею України. І я вважаю, що треба завжди вміти говорити: "дякую". Раніше ми навіть мріяти не могли про те, що нам дадуть, наприклад, Patriot, вартість якого мільярд доларів, а підготовка, яка становить 10 місяців, - мінімальна. Сьогодні ж є рішення, що наших офіцерів підготують за 10 тижнів. Такі зобов'язання взяли на себе американські партнери", - зазначив Резніков.

Він також додав, що союзники України вірять в її перемогу у війні з Росією та "хочуть стати партнерами цієї перемоги".