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Українських офіцерів навчать управлінню Patriot за 10 тижнів, - Резніков

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Київ, Вівторок 17 січня 2023 21:22
Українських офіцерів навчать управлінню Patriot за 10 тижнів, - Резніков Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Представники Сполучених Штатів Америки пообіцяли, що навчать українських офіцерів використовувати системи ППО Patriot за 10 тижнів.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АрміяInform", про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Під час спілкування з представниками критичної інфраструктури голова Міноборони наголосив, що успіхи України на полі бою були б неможливими без суттєвої допомоги союзників.

"Сьогоднішня війна, яка є війною в русі, забезпечується ресурсами наших партнерів, але найголовніше духом і волею України. І я вважаю, що треба завжди вміти говорити: "дякую". Раніше ми навіть мріяти не могли про те, що нам дадуть, наприклад, Patriot, вартість якого мільярд доларів, а підготовка, яка становить 10 місяців, - мінімальна. Сьогодні ж є рішення, що наших офіцерів підготують за 10 тижнів. Такі зобов'язання взяли на себе американські партнери", - зазначив Резніков.

Він також додав, що союзники України вірять в її перемогу у війні з Росією та "хочуть стати партнерами цієї перемоги".

Нагадаємо, вчора, 16 січня, стало відомо, що українські військові прибули до США для того, щоб розпочати навчання управлінню систем Patriot.

Також ми писали, що сьогодні, 17 січня, Нідерланди офіційно анонсували передачу Patriot Україні.

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