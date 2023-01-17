Украинских офицеров обучат управлению Patriot за 10 недель, - Резников
Представители Соединенных Штатов Америки пообещали, что обучат украинских офицеров использовать системы ПВО Patriot за 10 недель.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АрміяInform", об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Во время общения с представителями критической инфраструктуры глава Минобороны подчеркнул, что успехи Украины на поле боя были бы невозможны без существенной помощи союзников.
"Сегодняшняя война, которая является войной в движении, обеспечивается ресурсами наших партнеров, но самое главное духом и волей Украины. И я считаю, что надо всегда уметь говорить: "спасибо". Раньше мы даже мечтать не могли о том, что нам дадут, например Patriot, стоимость которого миллиард долларов, а подготовка, которая составляет 10 месяцев, - минимальная. Сегодня же есть решение, что наших офицеров подготовят за 10 недель. Такие обязательства взяли на себя американские партнеры", - отметил Резников.
Он также добавил, что союзники Украины верят в ее победу в войне с Россией и "хотят стать партнерами этой победы".
Напомним, вчера, 16 января, стало известно, что украинские военные прибыли в США для того, чтобы начать обучение управлению систем Patriot.
Также мы писали, что сегодня, 17 января, Нидерланды официально анонсировали передачу Patriot Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.