В українських катакомбах зафіксують новий світовий рекорд: про що йдеться

У суботу, 21 грудня, найбільшу підземну резиденцію святого Миколая в катакомбах Одеської області оголосять світовим рекордом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію керівниці Національного реєстру рекордів Лани Вєтрової у Facebook.

Що відомо про підземну резиденцію та новий рекорд

Підземна резиденція Святого Миколая розпочала свою роботу на початку грудня на території Меморіального комплексу-музею "Партизанська слава" в селі Нерубайське Одеського району Одеської області.

Момент відкриття зафіксував нерубайський сільський голова Олег Мишаглі на своїй сторінці у Facebook (опублікувавши відповідне відео).

Працювала резиденція у Нерубайських катакомбах впродовж кількох тижнів.

За словами Вєтрової, 21 грудня 2024 року найбільша підземна резиденція святого Миколая в катакомбах (створена у стилі казкового фентезі) буде оголошена світовим рекордом.

"Експерти Національного реєстру рекордів разом із професійними геодезистами здійснять перевірку площі підземної резиденції, і на основі цих даних оголосять площу нового світового рекорду", - розповіла вона.

За її словами, резиденція святого Миколая розміщена в унікальному арт-просторі, який було створено в катакомбах арт-студією "Золотий перетин", ГО "Майстри дивосвіту" разом із громадою Нерубайська.

"Поруч знаходиться магічний Сад чудес та підземна картинна галерея, де картини написані люмінофорними фарбами, які світяться в темряві, створюючи фантастичне враження", - додала керівниця Національного реєстру рекордів.

Насамкінець вона запросила представників ЗМІ на фіксацію світового рекорду, яка відбудеться о 14:00 21 грудня в селі Нерубайське.

Допис Лани Вєтрової (скриншот: facebook.com/Вєтрова Лана)